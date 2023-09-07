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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь Африке технологиями

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Глава Белоруссии принял в Минске президента Эвакториальной Гвинеи.

Белоруссия готова помочь африканским странам собственными технологиями в борьбе с колониальным наследием. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого сделал местный политический лидер Александр Лукашенко. Глава республики пояснил иностранному гостю, что на текущий момент Африка освобождается от своего колониального наследства, чему в Минске очень рады и поддерживают эти процессы.

Когда у нас на севере говорят об Африке - это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения

Александр Лукашенко, президент Белорусси

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к восстановлению отношений с соседними странами.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, африка, белоруссия, технологии, эваториальная гвинея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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