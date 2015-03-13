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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к восстановлению отношений с соседними странами

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Глава Белоруссии рассказал о старте учений ОДКБ "Боевое братство - 2023".

Белоруссия готова к восстановлению добрых отношений с соседними странами Евросоюза, однако в ответ Минску идут только обвинения и угрозы. Соответствующее заявление в ходе выступления на республиканском заседании Совета Безопасности сделал глава государства Александр Лукашенко.

Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от господа бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. Значит, никакой нормализации им не надо.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что в подтверждение сказанного, для того, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, польские власти были приглашены в качестве наблюдателей приглашены на учения ОДКБ "Боевое братство - 2023". Эти мероприятия начнутся в Брестском регионе с 1 сентября. Александр Лукашенко добавил, что напряженная обстановка в мире и непосредственно у государственных границ, а также санкционное давление не дают Минску "возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне".

Лукашенко назвал необоснованными требования Польши и Балтии вывести "Вагнер" из Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, боевое братство-2023, военные учения, госграница, одкб, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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