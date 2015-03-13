Лукашенко назвал необоснованными требования Польши и Балтии вывести "Вагнер" из Белоруссии

В Белоруссии отреагировали на требования соседних стран.

Официальные заявления от властей Польши и стран Балтии о выводе с территории Белоруссии частной военной компании "Вагнер" являются необоснованными и глупыми. Соответствующее мнение в ходе выступления на местном заседании в Совете по безопасности республики сделал глава государства Александр Лукашенко. Политик добавил, что ядро ЧВК останется в стране. По словам политика, руководство в Варшаве специально нагнетает ситуацию и истерит по поводу присутствия "вагнеровцев" в регионе.

При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что требование к Минску еще 28 августа озвучил глава МВД Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии. Дипломат пояснил, что Польша и страны Балтии в случае серьезных инцидентов закроют государственную границу с Белоруссией и все пограничные переходы.

Лукашенко заявил, что в начале года предупреждал о подготовке покушения на Пригожина.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого