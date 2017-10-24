Лукашенко заявил, что в начале года предупреждал о подготовке покушения на Пригожина

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о том, что в начале 2023 года получил информацию о подготовке покушения на основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, после чего передал эти сведения в Москву. Такие данные глава республики огласил в ходе общения с местными журналистами. Известно, что разведывательные данные президент получил во время своего рабочего визита в ОАЭ, поэтому он там же вызвал к себе российского посла.
В течение двух часов - я поручил - нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик добавил, что через некоторое время он лично связался с Евгением Пригожиным и уточнил, дошла ли до него эта информация. В ответ основатель "Вагнера" заявил о том, что президент России предупредил его о готовящемся покушении.
Лукашенко заявил, что расширение БРИКС приближает конец гегемонии Запада.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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