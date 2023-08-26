Лукашенко заявил, что расширение БРИКС приближает конец гегемонии Запада

Глава Белоруссии оценил необходимость избавиться от давления доллара.

Западная гегемония пока не заканчивается, но расширение БРИКС - это сильный шаг в этом направлении. Соответствующее заявление в рамках общения с местными журналистами поедил белорусский президент Александр Лукашенко. Президент добавил, что "напряглись" не только СМИ, но также и политики высокого уровня. Он призвал БРИКС быть более решительными, хотя и признал, что в силу различных подходов вряди ли получиться сейчас предпринять радикальные шаги.

А дальше, гляди, и какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта. И гегемония закончится, на дурницу, как в Беларуси говорят, жить уже не получится. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Минске добавили, что считают позитивным то, что Китай, Индия не выступили против расширения объединения, хотя эти государства "обхаживают американцы". Александр Лукашенко привел слова премьер-министра Индии Нарендры Моди, который сказал о том, что в ближайшее время в стране будет экономика номер один по своему развитию.

Лукашенко заявил о непричастности Минска к волне миграции.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого