  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Льготное питание в Петербурге получат более 270 тысяч детей
Сегодня, 12:41
201
nadezhda_sib

Льготное питание в Петербурге получат более 270 тысяч детей

0 0

На данный момент льготы уже предоставили более 200 тыс. граждан.

На обеспечение школьников начальной школы горячим питанием в 2021 году выделят 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании в Мариинском дворце. 

В ближайшие годы льготное питание получат 272 тыс. жителей города. Отмечается, что президент РФ поручил обеспечить младших школьников к 2023 году, однако в Петербурге это начали делать уже с учебного года 2020/2021. 

Отдельные категории граждан получат питание на льготной основе. На эти цели будет выделено 7,9 млрд рублей в ближайшие годы. 

Ранее депутаты ЗакСа поддержали инициативу предоставить компенсацию тем категориям граждан, которые нуждаются в диете. 

Также стало известно о том, что большинство депутатов ЗакСа поддержали в первом чтении проект бюджета Петербурга на ближайшие годы. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: бюджет, горячее питание, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии