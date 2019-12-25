Льготное питание в Петербурге получат более 270 тысяч детей

На данный момент льготы уже предоставили более 200 тыс. граждан.

На обеспечение школьников начальной школы горячим питанием в 2021 году выделят 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании в Мариинском дворце.

В ближайшие годы льготное питание получат 272 тыс. жителей города. Отмечается, что президент РФ поручил обеспечить младших школьников к 2023 году, однако в Петербурге это начали делать уже с учебного года 2020/2021.

Отдельные категории граждан получат питание на льготной основе. На эти цели будет выделено 7,9 млрд рублей в ближайшие годы.

Ранее депутаты ЗакСа поддержали инициативу предоставить компенсацию тем категориям граждан, которые нуждаются в диете.

Также стало известно о том, что большинство депутатов ЗакСа поддержали в первом чтении проект бюджета Петербурга на ближайшие годы.

Фото: пресс-служба Смольного