Школьники, нуждающиеся в диете, смогут получить компенсацию за питание

Закон предлагает предоставить возможность по выбору родителя (законного представителя) получения компенсационной выплаты в размере 100% стоимости питания.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Они касаются мер поддержки учащихся, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Сейчас такие ученики имеют право на завтрак и обед (1-4 классы), завтрак и (или) обед или комплексный обед для учащихся более старших классов. Также они имеют право на компенсационную выплату на питание в случае обучения на дому или нахождения на учебной и (или) производственной практике в другом учреждении. Однако иногда диета предполагает соблюдение определенных требований в приготовлении. Не во всех школах пищеблоки приспособлены для этого.

Закон предлагает предоставить возможность по выбору родителя (законного представителя) получения компенсационной выплаты в размере 100% стоимости питания страдающим хроническими заболеваниями учащимся, которые находятся на очном обучении в образовательном учреждении.

На питание для школьников в Петербурге направят 3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Смольного