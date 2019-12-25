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На питание для школьников в Петербурге направят 3 млрд рублей
Сегодня, 15:19
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nastya960

На питание для школьников в Петербурге направят 3 млрд рублей

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Ещё 2,5 миллиарда направят на питание для других льготных категорий граждан.

Во время заседания правительства Петербурга глава Комитета финансов Алексей Корабельников рассказал, что в 2021 году город выделит 3 миллиарда рублей на горячее питание школьникам.

Также Петербург выделит 2,5 миллиарда рублей на льготное питание для других категорий граждан.

В 2019 году во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что регионы обязаны предоставить ученикам начальных классов бесплатное горячее питание.

Смольный расширит социальные услуги для бездомных.

Фото: пресс-служба Смольного

 

Теги: питание, школьники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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