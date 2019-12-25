На питание для школьников в Петербурге направят 3 млрд рублей

Ещё 2,5 миллиарда направят на питание для других льготных категорий граждан.

Во время заседания правительства Петербурга глава Комитета финансов Алексей Корабельников рассказал, что в 2021 году город выделит 3 миллиарда рублей на горячее питание школьникам.

Также Петербург выделит 2,5 миллиарда рублей на льготное питание для других категорий граждан.

В 2019 году во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что регионы обязаны предоставить ученикам начальных классов бесплатное горячее питание.

Смольный расширит социальные услуги для бездомных.

Фото: пресс-служба Смольного