Смольный расширит социальные услуги для бездомных

Речь идет о пятилетнем плане помощи.

В субботу, 3 октября, стало известно, что в городской администрации обсудили вопрос помощи бездомным людям в рамках пятилетней программы. Данный проект разработан с участием депутатов Заксобрания Петербурга и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вице-губернатор Олег Эргашев ответил, что помощь бездомным – приоритет социальной политики города. Благодаря выбранному сроку появляется возможность эффективнее решать проблемы в этой области. Срочные социальные услуги для бездомным расширят: организуют обогрев, питание, помощь в восстановлении документов. Расширят список оснований для оказания бесплатной медпомощи. Не забудут и про меры адаптации граждан в обществе и помощь в трудоустройстве.

Отмечается, что в городском центре учета и соцобслуживания граждан без определенного места жительства числится 3 345 человек. Также функционируют 13 отделений ночного пребывания, куда приходят 258 бездомных. 686 людям была оказана помощь в текущем году. Социальные услуги получили более 2 тысяч нуждающихся.

Ранее мы писали, что бесплатная душевая для бездомных открылась на Обводном канале.

Фото: ВК/ Ночлежка