Бесплатная душевая для бездомных открылась на Обводном канале

Душевой пункт на набережной Обводного канала, дом 177 литера Д работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, а по пятницам с 9:00 до 16:00.

В Адмиралтейском районе открылся бесплатный душевой пункт для бездомных людей. Об этом сообщили в официальной группе "Ночлежки" в "ВКонтакте.

Душевой пункт на набережной Обводного канала, дом 177 литера Д работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, а по пятницам с 9:00 до 16:00. Перерыв с 13:00 до 13:48. В пункте можно не только помыться самому, но постирать и высушить свои вещи.

Запустить этот важный городской проект помощи бездомным людям предложила петербурженка Мария Варламова. Пункт появился благодаря проекту Твой бюджет. В комментариях уточнили, что пункт был открыт ранее, но воспользоваться его услугами могли только люди с документами.

"Ночлежка" ищет волонтеров для участия в акции "Экспресс-помощь" в Петербурге.

Фото: ВК/ Ночлежка