"Ночлежка" ищет волонтеров для участия в акции "Экспресс-помощь" в Петербурге

В эти дни в кафе и ресторанах, которые участвуют в акции, посетители могут выпить кофе или побывать на мастер-классе и тем самым помочь бездомным людям.

Петербургская "Ночлежка" 16 мая проведёт в двух столицах очередную акцию "Эспресс-помощь". Чтобы её провести, организация ищет волонтеров.

Акция "Эспресс-помощь" проходит два раза в год. В эти дни в кафе и ресторанах, которые участвуют в акции, посетители могут выпить кофе или побывать на мастер-классе и тем самым помочь бездомным людям. Деньги от продаж пойдут на работу реабилитационного приюта "Ночлежки".

В мае состоится уже 14 подобная акция, волонтеров ищут как в Петербурге, так и в Москве.

Для того, чтобы стать волонтёром, можно жить в любом городе, так как почти вся работа ведётся онлайн.

Ранее иностранные консулы пообщались с петербургскими бездомными.

Фото: ВК/ Ночлежка