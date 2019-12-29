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"Ночлежка" ищет волонтеров для участия в акции "Экспресс-помощь" в Петербурге
Сегодня, 16:07
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nastya960

"Ночлежка" ищет волонтеров для участия в акции "Экспресс-помощь" в Петербурге

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В эти дни в кафе и ресторанах, которые участвуют в акции, посетители могут выпить кофе или побывать на мастер-классе и тем самым помочь бездомным людям.

Петербургская "Ночлежка" 16 мая проведёт в двух столицах очередную акцию "Эспресс-помощь". Чтобы её провести, организация ищет волонтеров.

Акция "Эспресс-помощь" проходит два раза в год. В эти дни в кафе и ресторанах, которые участвуют в акции, посетители могут выпить кофе или побывать на мастер-классе и тем самым помочь бездомным людям. Деньги от продаж пойдут на работу реабилитационного приюта "Ночлежки".

В мае состоится уже 14 подобная акция, волонтеров ищут как в Петербурге, так и в Москве.

Для того, чтобы стать волонтёром, можно жить в любом городе, так как почти вся работа ведётся онлайн.

Ранее иностранные консулы пообщались с петербургскими бездомными.

Фото: ВК/ Ночлежка

Теги: ночлежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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