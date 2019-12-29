С собой они привезли лекарства, гигиенические средства и белье для жильцов приюта.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что иностранные консулы пообщались с петербургскими бездомными. Об сообщили в пресс-службе благотворительной организации "Ночлежка".

"Инициативу этого замечательного человека подхватил его преемник, нынешний генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. Он тоже захотел отправиться в рейс с командой Ночного автобуса", —сказано в сообщении.

Известно, что генеральные консулы Швеции (Ева Сундквист), Кипра (Димитрис Ассос), Испании (Феликс Вальдес) и Израиля (Ольга Слов) накануне побывали в приюте на Боровой улице. Отмечается, что делегация привезла в Петербург лекарства, гигиенические средства и белье для жильцов приюта.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы установили на золоотвале Невского района пугало в противогазе.

Фото:ночлежка/вк