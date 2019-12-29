В понедельник, 2 марта, стало известно, что иностранные консулы пообщались с петербургскими бездомными. Об сообщили в пресс-службе благотворительной организации "Ночлежка".
"Инициативу этого замечательного человека подхватил его преемник, нынешний генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. Он тоже захотел отправиться в рейс с командой Ночного автобуса",
—сказано в сообщении.
Известно, что генеральные консулы Швеции (Ева Сундквист), Кипра (Димитрис Ассос), Испании (Феликс Вальдес) и Израиля (Ольга Слов) накануне побывали в приюте на Боровой улице. Отмечается, что делегация привезла в Петербург лекарства, гигиенические средства и белье для жильцов приюта.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы установили на золоотвале Невского района пугало в противогазе.
Фото:ночлежка/вк
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