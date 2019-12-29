Петербуржцы установили на золоотвале Невского района пугало в противогазе

Так активисты привлекают внимание к экологической проблеме на брошенной территории, на пересечении улицы Зольной и Дальневосточного проспекта.

Жители Санкт-Петербурга водрузили на золоотвал Невского района города чучело в противогазе и завели ему личные аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщил "Гражданский Патруль".

Так активисты привлекают внимание к экологической проблеме на брошенной территории, на пересечении улицы Зольной и Дальневосточного проспекта.

В жилой зоне Невского района законсервирован опасный объект – золотоотвал полувековой давности. Его консервировали еще в советские годы и, скорее всего, защитный слой глины больше не отвечает технологическим требованиям или критически приближен к минимальному значению, при котором опасная пыль может попадать в атмосферу. Жители обеспокоены экологической обстановкой и отсутствием какого-либо благоустройства территории, – рассказала представитель общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" Ксения Булова

У чучела Евкарпия уже есть страницы в Instagram и Twitter, где он обращается к городским властям и благодарит за такую прекрасную свалку в центре Петербурга.

Ранее администрация пообещала убрать свалку на Дальневосточном проспекте у "Лондон-молла".

Фото: Гражданский патруль