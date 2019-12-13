Андрей Левакин назначен председателем петербургского КРТИ

Распоряжение опубликовали на сайте администрации города.

Андрей Левакин назначен председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Распоряжение правительства, подписанное губернатором города Александром Бегловым, опубликовано на сайте администрации города.

По данным открытых источников, Левакин ранее был заместителем гендира ФКУ "Ространсмодернизация". Он курировал строительство объектов крупных инфраструктурных проектов. В начале прошлого года он стал гендиром организации.

Петербургский ЗакС поддержал инициативу об участии горожан в формировании бюджета.