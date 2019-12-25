Петербургский ЗакС поддержал инициативу об участии горожан в формировании бюджета

Проект принят во втором чтении.

Петербургское Законодательное Собрание поддержало во втором чтении инициативу об участии горожан в формировании бюджета Петербурга. Речь об этом прозвучала на заседании парламента 12 февраля.

По словам депутата Дениса Четырбока, выступившим одним из авторов документа, после принятия закона городское правительство должно разработать порядок проведения конкурсного отбора проектов по инициативному бюджетированию. Кроме того, городу нужно собрать комиссию, которая займется оценкой предложенных петербуржцами идей. В комиссии будут состоять чиновники, депутаты и представители общественности. Парламентарии намерены закладывать средства в бюджет, направленные на реализацию выбранных проектов.

Ранее сообщалось, что Митянина направила в ЗакС недостающие документы для выдвижения на пост детского омбудсмена.

Фото: Piter.TV