Митянина направила в ЗакС недостающие документы для выдвижения на пост детского омбудсмена

Бумаги поступили в парламент после установленного срока.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина направила в Законодательное Собрание недостающие документы, необходимые для выдвижения на пост детского омбудсмена города. Бумаги поступили в парламент после установленного срока. Об этом 5 февраля сообщил глава комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка и законности Александр Кущак.

Ранее в ЗакСе сделали Митяниной замечания по поводу сданных бумаг. Вице-губернатор отметила, что это сугубо внутренний рабочий процесс. На данный момент Митянина борется за место на освободившейся после ухода Светланы Агапитовой должности детского омбудсмена с сотрудницей ЗакСа Юлией Шик, помощницей депутата Дениса Четырбока Ириной Аристовой и бывшим муниципальным депутатом округа "Литейный" Екатериной Лебедевой.

Выборы нового уполномоченного по правам ребенка в Петербурге выберут 26 февраля.

Фото: Анна Митянина / "ВКонтакте"