Анна Митянина прокомментировала оценку коллег из Заксобрания

Чиновница заявила, что решение будут принимать депутаты.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина прокомментировала оценку коллег из ЗакСа. Чиновница, претендующая на должность омбудсмена по правам ребенка в городе, не думает, что мнение юридического корпуса парламента совпадает с остальными его департаментами. Ранее юристы не смогли решить подходит ли Митянина на пост уполномоченного или нет.

Вся внутренняя работа, которая сейчас проходит в силу регламентных процедур - она не предопределяет конечный результат прокомментировала петербурженка

Митянина напомнила, что окончательное решение принимает депутатский корпус. Сейчас ведется обычный рабочий процесс. Юридическое управление ЗакСа не определилось с мнением из-за ряда бюрократических процедур. Ранее кандидатуру женщины на место уполномоченного выдвинул губернатор города. На данный момент Митянина соперничает за пост с Юлией Шик, Екатериной Лебедевой и Ириной Аристовой.

Ранее Piter.tv писал о том, что Анна Митянина может стать детским омбудсменом Петербурга.

Фото: Piter.tv

