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Летом между Крымом и Херсонщиной запустят пассажирские поезда

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Владимир Сальдо рассказал о том, что сейчас между регионами восстановлено грузовое движение.

Летом 2023 года между Крымом и Херсонской областью будут запущены пассажирские поезда. Соответствующее заявление в эфире телеканал "Россия-24 сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что в настоящее время железнодорожное сообщение между субъектами с траны уже восстановлено. Однако сейчас этим способом движения используется только для грузоперевозок. Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал общественности о планах запустить железнодорожное сообщение полуострова с регионами материковой России через Херсонскую, Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики.  При этом главным вопросом остается обеспечение безопасности такого транзита путешественников.

Более 90 тыс. жителей Херсонской области уже получили российские паспорта.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир сальдо, железная дорога, крым, пассажироперевозки, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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