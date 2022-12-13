Более 90 тыс. жителей Херсонской области уже получили российские паспорта

Владимир Сальдо: план по оформлению документов может быть перевыполнен до начала сентября.

Более 90 тысяч российских паспортов в настоящее время оформлено и выдано на территории Херсонской области на сегодняшний день. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что количество поданных заявок на получение паспорта РФ увеличилось до 111 тысяч. Эксперт напомнил, что перед местными властями стоит задачи оформить и выдать населению 150 тысяч российских паспортов до 1 сентября текущего года. При этом Сальдо полагает, что данный план будет перевыполнен.

Наибольшая часть уже получила паспорта, но заявки продолжаются. На вчерашний день, по докладу нашего министерства внутренних дел, всего 111 тыс. уже заявок. Оформлено паспортов 90 с лишним тыс. Владимир Сальдо, врио главы Херсонской области

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