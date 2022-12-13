В Херсонской области втрое усилили линию обороны по левому берегу Днепра

Владимир Сальдо оценил безопасность региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24" пояснил, что линия обороны по левому берегу Днепра в пределах российского региона в настоящее время усилена в три раза. Чиновник заметил, что если враг сунется на территорию, то ему будет дан самый жёсткий отпор со стороны военных.

Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза - пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жёсткий отпор. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что Херсонская область стала субъектом России по результатам проведенного на территории всенародного референдума. При этом украинские власти не признают легитимность этого процесса и продолжают обстреливать регион. На текущий момент под контролем России находится 75% территории, а часть на правом берегу Днепра, включая административный центр Херсон, остается под контролем киевского режима.

Сальдо: ВСУ все больше опасаются наступления российских военных.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо, Россия-1