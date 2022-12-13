Сальдо: ВСУ все больше опасаются наступления российских военных

По его словам, за несколько месяцев в Херсонской области были построены самые современные фортификационные сооружения.

Вооруженные силы Украины все больше опасаются наступления российских военных. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на торжественном собрании по случаю девятой годовщины Крымской весны.

Сальдо отметил, что за несколько месяцев в регионе были построены самые современные фортификационные сооружения. Он также подчеркнул, что преодолеть реку Днепр войскам противника будет очень сложно.

Мы вернем Херсон, дойдем до Николаева, Одессы и Измаила. Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области

Ранее Сальдо заявил, что российские военные построили множество фортификационных сооружений в Херсонской области

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