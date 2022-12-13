Сальдо: российские военные построили множество фортификационных сооружений в Херсонской области

По его словам, воинские подразделения обеспечивают безопасную жизнь левобережья.

Российские военные построили множество фортификационных сооружений в Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По его словам, на территории Херсонской области размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья. Сальдо отметил, что никто из ВСУ не суется на территорию региона, поскольку все ограничивается артиллерийскими дуэлями через реку Днепр.

Ранее Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании в Херсонскую область.

Видео: Telegram / ТАСС