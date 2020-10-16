Появилось видео со съемочной площадки "Бэтмена"

В одном из роликов запечатлен сам Брюс Уэйн, в двух других можно увидеть то, что происходит после сцены похорон, которая мельком показана в трейлере.

Вслед за порцией новых фотографий в сети появилось несколько коротких видео со съемочной площадки фильма "Бэтмен". Кадры были засняты очевидцами в Ливерпуле.

На одном из роликов запечатлен сам Брюс Уэйн. В костюме Бэтмена он стоит на вершине здания и, вглядываясь в улицы Готэма, готовится к прыжку. В кадр, скорее всего, попал дублер Роберта Паттинсона, а не сам актер.

В двух других видео можно увидеть сцену, которую мельком показали в официальном трейлере фильма. Действие разворачивается на ступенях собора. На кадрах показано то, что происходило после похорон. По словам очевидцев, в съемках этой сцены принимали участие Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе).

В новом "Бэтмене" Брюс Уэйн предстанет лишь в начале своего супергеройского пути. Герою будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Судя по трейлеру, его сыграет Пол Дано. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

Ранее Роберт Паттинсон объяснил, что общего у "Бэтмена" и "Сумерек".

Фото: Twitter / DR Movie New

Видео: Twitter / @ljwr_, @Hellkr1