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Лента "Энканто" удостоена премии "Оскар" как лучший анимационный фильм

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Жюри оценило сюжет о жизни семьи Мадригаль.

Лента "Энканто" удостоена премии "Оскар" как лучший анимационный фильм. Об этом стало известно на 94-ой торжественной церемонии кинопремии. Мероприятие транслировалось местным телеканалом ABC. Известно, что над выигравшим проектом работала студия Disney. Конкуренции истории про семью Мадригаль, обладающую магическими возможностями, составили еще четыре картины.

В номинации были также представлены "Лука", "Райя и последний дракон", "Митчеллы против машин"  и "Побег". "Энканто" вышел в широкий прокат в ноябре 2021 года. Мультфильм успел собрать в мировом прокате более 250 млн долларов. В январе 2022 года он оказался удостоен телевизионной премии "Золотой глобус".

Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать".

Фото и видео: ABC
 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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