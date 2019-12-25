Леноблводоканал сообщил о строительстве четырех объектов в Тосненском районе

Жителям Тосненского района обещают "Чистую воду" и "комфортную среду" в рамках национального проекта.

Водоканал Ленинградской области ведет работы сразу над несколькими объектами в Тосненском районе Ленинградской области. Информацию об этом ведомство разместило на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. В тексте, опубликованном 14 июля, говорится о нескольких проектах, задачей которых является надежное водоснабжение для жителей района. Примечательно, что именно из этого района за последнюю неделю все чаще поступают сообщения об отключении воды в связи с опустением резервуаров и истощением запасов. Для восполнения запасов в Никольском, поселке Пустынка, Красном Бору и Ульяновке с 14 по 17 июля вода будет отключаться с 23 часов вечера до пяти утра.

В рамках федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" Леноблводоканал реконструирует в городе Никольское резервуары для чистой воды водопроводной насосной станции мощностью более 21000 кубометров и построит водовод от магистральной системы "Большой Невский водовод": уже ведутся работы по укладке геотекстиля, монтаж водопровода, монтаж запорной арматуры и водопроводной камеры и установлено ограждение объекта. Новый водовод сможет пропускать 6 тысяч 600 кубометров воды в сутки.



В Ульяновском поселении идет строительство насосной станции производительностью свыше 5000 кубометров в сутки и дополнительных водных резервуаров - а также прокладывается водовод от магистрального "Невского водопровода".

Среди других проектов Леноблводоканала - пять крупных водоочистных сооружений в Выборге, Волхове, Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района и установка в Ленобласти 108 водоочистных станций и 31 станции для очистке сточных вод.

Сегодня стало известно о росте жилищного строительства в Ленобласти по сравнению с прошлым годом - параллельно с этим социальная и инженерная инфраструктура не справляется с возрастающей нагрузкой.

Фото: ВКонтакте/Леноблводоканал