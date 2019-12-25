Ленобласть запаслась 1,5 тоннами печенья на случай ЧС

Изделия вошли в перечень необходимых продуктов.

В Ленинградской области продолжают формирование закупок на случай введения режима ЧС. На днях региональный Центр поддержки бизнеса объявил электронный аукцион на поставку сухого печенья - галет и крекеров. Об этом сообщил 47news.

В общей сложности ведомство намерено приобрести 8 168 пачек печенья. Суммарно они будут весить 1,5 тонны.

Отметим, что одна пачка крекеров обойдется примерно в 52 рубля.

Ранее мы сообщали о том, что Гостехнадзор проверит работу областных трактористов.

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