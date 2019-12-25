Гостехнадзор проверит работу областных трактористов

У владельцев спецтехники потребуют все необходимые документы.

В течение всего сентября Гостехнадзор Ленинградской области будет проводить профилактическую операцию "Трактор". У водителей техники проверят документы, которые необходимы для ее эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В перечень документов войдут удостоверение тракториста-машиниста, свидетельство о регистрации машины и прохождении ТО, полис ОСАГО и номера.

Напомним, что любое отклонение от установленных Гостехнадзором нормативов может привести к авариям, в том числе – со смертельным исходом.

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