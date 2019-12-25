В Ленобласти автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в деревья

В аварии пострадали двое детей и мужчина.

Вечером 30 сентября в Тихвинском районе Ленобласти произошла серьезная авария. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 19:40 на 453-м километре автодороги "Вологда-Новая Ладога" 63-летний водитель автомобиля UAZ Hunter не справился с управлением, в результате чего его машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в деревья.

В ДТП пострадали трое пассажиров авто, в их числе есть дети. 36-летнего мужчину и 13-летнего мальчика увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. 7-летняя девочка получила тяжелые травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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