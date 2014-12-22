Ленобласть отказалась от идеи единого тарифа на электрички

Михаил Присяжнюк объяснил, почему в Ленобласти не введут единый тариф на проезд.

Власти Ленинградской области заявили, что введение единого тарифа на железнодорожные перевозки в регионе не рассматривается. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, передаёт пресс-служба комтранса.

По словам Михаила Присяжнюка, единый тариф оправдан в условиях густонаселённого мегаполиса, такого как Санкт-Петербург, однако для Ленинградской области с большой территорией и неоднородной плотностью населения подобная мера экономически нецелесообразна. Он отметил, что расстояние между станциями внутри региона варьируется от 300 до 450 км, что напрямую влияет на себестоимость перевозок и размер субсидий. Присяжнюк подчеркнул, что маршруты, например, до Всеволожска и до Лодейного Поля невозможно уравнять по затратам и пассажиропотоку.

В настоящее время Ленинградская область компенсирует свыше 90% стоимости проезда для льготных категорий граждан, ежегодно направляя на это около 3 млрд руб. При этом население региона составляет примерно 2 млн человек.

Чиновник добавил, что Петербург планирует выделить 2,2 млрд руб. на компенсацию введённого единого тарифа, однако для Ленобласти аналогичные расходы стали бы "астрономическими".

Фото: Piter.TV