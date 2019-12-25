Парковки в центре Петербурга опустели после повышения тарифов

Новые цены на стоянку в исторической части города заставили водителей искать альтернативу.

С 15 октября в Петербурге начали действовать новые тарифы на парковку в центре. Стоимость стоянки стала зависеть от загруженности участка — от 100 до 360 руб. за час.

По данным директора "Городского центра управления парковками" Михаила Курдяева, число транзакций на парковках сократилось на 15-20%. На площади перед Заксобранием в первый день после повышения цены наблюдалось почти полное отсутствие машин.

Курдяев отметил, что часть водителей продолжает парковаться по старым привычкам, но через две недели ожидается стабилизация поведения. Автомобилисты начнут выбирать более оптимальные маршруты и учитывать возможности общественного транспорта или каршеринга.

Директор "Центра управления парковками" добавил, что тарифы будут корректироваться в зависимости от загруженности улиц. Например, Крестовский остров загружен в будние дни минимально, а пиковые нагрузки наблюдаются на выходные. Средний тариф рассчитан с учётом этого распределения.

Ранее сообщалось, что парковка в Петербурге подорожает в четырех районах.

Фото: Piter.TV