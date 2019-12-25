Ленобласть даст 266 млн рублей Петербургу на строительство метро в Кудрово

Деньги поступят в бюджет города и пойдут на выкуп земли. Сейчас на этом месте стоят гаражи.

Стало известно, что власти Ленинградской области выделят 265,7 млн рублей для строительства станции метро "Кудрово". Деньги поступят в бюджет города и пойдут на выкуп земли. Сейчас на этом месте стоят гаражи, пишет "Деловой Петербург".

Станция "Кудрово" будет находиться в Ленобласти, но изымать участки будет петербургский КРТИ. Правительство области уже подготовило проект постановления о перечислении средств.

Трансфер средств пройдет в рамках соглашения в сфере развития метрополитена на территории города и области. Оно было подписано в 2013 году. Деньги направят на компенсацию владельцам гаражей, которые сейчас находятся в зоне строительства "Кудрово" и электродепо "Правобережное". Сейчас из земли в госсобственности под проект выделили более 500 тысяч квадратных метров.

Напомним, губернатор предложил снизить расходы на постройку метро в Петербурге в 2022 на 17 миллиардов. Больше всего снимут со строительства коричневого участка "Юго-Западная" – "Путиловская" (13,1 млрд). Ещё 2,1 млрд рублей снимут со строительства станции "Горный институт". Ввод обоих объектов запланирован на 2024 год.

Ранее Смольный утвердил продолжение зеленой ветки метро в сторону "Беговой". Сначала специалистам нужно выполнить комплекс подготовительных процедур: обустроить котлован и железобетонные конструкции, соорудить временную монолитную обделку для ввода оборудования и смонтировать щит.

Фото: Piter.tv

