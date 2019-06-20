Смольный утвердил продолжение зеленой ветки метро в сторону "Беговой"

Сначала специалистам нужно выполнить комплекс подготовительных процедур: обустроить котлован и железобетонные конструкции, соорудить временную монолитную обделку для ввода оборудования и смонтировать щит.

Во вторник, 1 ноября, в Смольном утвердили дополнительное соглашение с "Метростроем Северной столицы" на продолжение Невско-Василеостровской линии петербургского метро. Компания начет строительство продолжения зеленой линии от "Беговой" до "Планерной", рассказали в пресс-службе "МССС".

Сначала специалистам нужно выполнить комплекс подготовительных процедур: обустроить котлован и железобетонные конструкции, соорудить временную монолитную обделку для ввода оборудования и смонтировать щит. На эти работы нужно до полугода. Движение от "Беговой" в сторону будущей станции "Зоопарк" тоннелепроходческий комплекс начнет в 2023 году.

В 2019 году с помощью щита "Надежда" проложили двухпутный перегон зеленой ветки под дном Финского залива до "Беговой". Также он использовался для строительства "Шушар", "Проспекта Славы" и "Дунайского проспекта".

Ранее губернатор предложил снизить расходы на постройку метро в Петербурге в 2022 на 17 миллиардов. Больше всего снимут со строительства коричневого участка "Юго-Западная" – "Путиловская" (13,1 млрд). Ещё 2,1 млрд рублей снимут со строительства станции "Горный институт". Ввод обоих объектов запланирован на 2024 год.

Фото: Piter.tv

