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Ленинградскому зоопарку исполнилось 159 лет

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Сотрудники зоопарка в день праздника опубликовали видео неподражаемой Хаарчаной.

Ленинградский зоопарк сегодня отмечает свое 159-летие.  С 1865 года  двери зверинца открыты для всех, кто желает познакомиться с удивительным миром животных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Зоопарк в настоящий момент является настоящим памятником культурного наследия города. Символом зверинца стал белый медведь. Сотрудники зоопарка в день праздника опубликовали в своем tg-канале видео с неподражаемой Хаарчаной, которая всеми силами пыталась утопить игрушку. 

Она неизменно радует сотрудников и посетителей своей грациозностью, красотой и умением "играть в баскетбол".

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Посетителей приглашают 17 августа на интерактивную программу. Планируются мастер-классы, игры, презентации книг и творческие встречи.

Ранее мы писали, что  фестиваль "Хороводы России" пройдет в Петербурге 15 августа.

Видео: Telegram  / Ленинградский зоопарк

 

Теги: ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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