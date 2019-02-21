Ленинградскому зоопарку исполнилось 159 лет

Сотрудники зоопарка в день праздника опубликовали видео неподражаемой Хаарчаной.

Ленинградский зоопарк сегодня отмечает свое 159-летие. С 1865 года двери зверинца открыты для всех, кто желает познакомиться с удивительным миром животных. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Зоопарк в настоящий момент является настоящим памятником культурного наследия города. Символом зверинца стал белый медведь. Сотрудники зоопарка в день праздника опубликовали в своем tg-канале видео с неподражаемой Хаарчаной, которая всеми силами пыталась утопить игрушку.

Она неизменно радует сотрудников и посетителей своей грациозностью, красотой и умением "играть в баскетбол". Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Посетителей приглашают 17 августа на интерактивную программу. Планируются мастер-классы, игры, презентации книг и творческие встречи.

Ранее мы писали, что фестиваль "Хороводы России" пройдет в Петербурге 15 августа.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк