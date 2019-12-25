Планируются мастер-классы, игры, презентации книг и творческие встречи.

В Ленинградском зоопарке 16 августа пройдет интерактивная программа от библиотек Василеостровского и Выборгского районов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостей ждут в Большом шатре. Для взрослых и детей подготовили большую программу. С 12:00–13:00 пройдет презентация книги "Когда срастаются деревья" детского писателя Екатерины Шелеметьевой. В 13:00 начнется знакомство с детским журналом "Вверх тормашками". Затем гости примут участие в мастер-классе от редактора Юлии Логвиненко. Дети и взрослые поучаствуют в интеллектуальных играх.

В 14:00 начнется творческая встреча "Кот Мурмяу: детектив-неудачник". Запланированы презентация книги и мастер-класс по созданию детективной истории с детским писателем Асей Фуллер.

С 14:00 до 16:00 в Ленинградском зоопарке будут проходить мастер-классы "Игрушка для жирафа", "Весёлый зоопарк" и "Правда или ложь".

Участие бесплатное, необходимо только приобрести входной билет в зоопарк.

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Фото: Pxhere