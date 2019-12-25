Ленинградский зоопарк перешел на новый режим работы

Теперь билеты можно приобрести с 10:00 до 17:00.

В Ленинградском зоопарке изменились часы работы. Теперь зверинец работает по весеннему режиму. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

С 6 марта по выходным дням посетителей принимают с 10:00 до 18:00. Хотя ранее гости могли знакомиться с животными лишь до 17 часов вечера. Кассы тоже будут работать дольше. Теперь билеты можно приобрести с 10:00 до 17:00. А вот в будние дни режим останется прежним. Так, прогуляться по зоопарку будет дозволено в период с 10:00 до 17:00. Продавать билеты будут с 10:00 до 16:00.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк