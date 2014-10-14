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В Ленинградском зоопарке 8 марта отметят "День мамы"
Сегодня, 15:15
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В Ленинградском зоопарке 8 марта отметят "День мамы"

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Посетителям зверинца расскажут, как самки животных заботятся о потомстве.

Во вторник, 8 марта, в Ленинградском зоопарке отметят "День мамы". Для посетителей организуют специальные экскурсии и квесты. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца на странице в соцсети "ВКонтакте".

Гостям зверинца расскажут, как самки животных заботятся о потомстве. Маленькие посетители смогут пройти игру-квест со сказочным персонажем Гаврилкиным. Кроме того, петербуржцам и гостям города предложат поучаствовать в викторине "Зоо Квиз". Участие бесплатное, но нужно приобрести входной билет.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове встретят Масленицу.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

 

Теги: 8 марта, день матери, зоопарк ленинградский, международный женский день, экскурсии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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