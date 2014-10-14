В Ленинградском зоопарке 8 марта отметят "День мамы"

Посетителям зверинца расскажут, как самки животных заботятся о потомстве.

Во вторник, 8 марта, в Ленинградском зоопарке отметят "День мамы". Для посетителей организуют специальные экскурсии и квесты. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца на странице в соцсети "ВКонтакте".

Гостям зверинца расскажут, как самки животных заботятся о потомстве. Маленькие посетители смогут пройти игру-квест со сказочным персонажем Гаврилкиным. Кроме того, петербуржцам и гостям города предложат поучаствовать в викторине "Зоо Квиз". Участие бесплатное, но нужно приобрести входной билет.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк