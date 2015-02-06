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Ленинградские медики помогают детям Енакиево
Сегодня, 16:46
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Ленинградские медики помогают детям Енакиево

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Всего ленинградские врачи оказали помощь восьмерым ребятам, домой в ближайшее время вернутся семеро, так как состояние одного мальчика всё ещё требует медицинского наблюдения.

Маленькие пациенты из подшефного Ленинградской области города ДНР Енакиево готовятся к выписке из областной Детской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Всего ленинградские врачи оказали помощь восьмерым ребятам, домой в ближайшее время вернутся семеро, так как состояние одного мальчика всё ещё требует медицинского наблюдения. Возраст детей – от 9 месяцев до 17 лет, в Ленобласть они приехали с родителями.

Как уточнили в Детской клинической больнице, дети поступили с самыми различными заболеваниями – соматические, психоневрологические, эндокринология, урология. Детям была оказана специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, проведены оперативные вмешательства. 

В сентябре медики примут еще троих детей в возрасте 1,5, 8 и 12 лет. 

Ранее стало известно, что в Волховском районе собрали 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Енакиево.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: дети, енакиево, медики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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