В Волховском районе собрали 200 т гуманитарной помощи для жителей Енакиево

В горд доставят вещи, необходимые для отопительного сезона и начала учебного года.

Во вторник, 9 августа, жители Волховского района собрали и отправили в Енакиево (ДНР) 20 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун в своём Telegram.

В подшефный МО населенный пункт доставят вещи, необходимые в период отопительного сезона и в начале учебного года. Среди них — мебель, стройматериалы, парты, оргтехника, канцелярия.

Также для детей в Енакиево передадут детскую площадку.

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Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области