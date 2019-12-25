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В Волховском районе собрали 200 т гуманитарной помощи для жителей Енакиево
Сегодня, 10:54
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В Волховском районе собрали 200 т гуманитарной помощи для жителей Енакиево

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В горд доставят вещи, необходимые для отопительного сезона и начала учебного года.

Во вторник, 9 августа, жители Волховского района собрали и отправили в Енакиево (ДНР) 20 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава районной администрации Алексей Брицун в своём Telegram.

В подшефный МО населенный пункт доставят вещи, необходимые в период  отопительного сезона и в начале учебного года. Среди них — мебель, стройматериалы, парты, оргтехника, канцелярия.

Также для детей в Енакиево передадут детскую площадку.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале открылась "Добростудия" для волонтеров-железнодорожников.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Теги: волховский район, гуманитарная помощь, енакиево, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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