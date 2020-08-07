На Московском вокзале открылась "Добростудия" для волонтеров-железнодорожников

Теперь у волонтеров есть свое помещение для проведения акций и сбора помощи нуждающимся.

Для волонтеров-железнодорожников открылась корпоративная студия в здании Московского вокзала "Добростудия". На данный момент, как узнал Piter.tv, активистов Октябрьской железной дороги уже более 9 тыс., поэтому и появилась потребность в создании собственного пространства для реализации проектов. До открытия "Добростудии" волонтеры провели более 190 мероприятий.

Инициативная группа будет проводить в помещении мастер-классы и волонтерские акции в рамках помощи малообеспеченным категориям общества и другим нуждающимся. Активисты смогут реализовать свои проекты, начиная от написания картин для домов престарелых, заканчивая разбором писем из детских домов и реализации мечт их подопечных. Также в пространстве планируется проведение мероприятий в рамках просветительской и патриотической работы. С анонсами волонтерских мероприятий можно ознакомиться в группе проекта в "Вконтакте".



Помещения центра оборудованы для дистанционной связи с волонтерами из других регионов, что облегчит коммуникацию между ними.

Дополнительно на базе "Добростудии" будет организован собственный пункт сбора гуманитарной помощи, в котором будут формироваться посылки и обеспечиваться хранение необходимых вещей для нуждающихся пожилых людей, малообеспеченных семей, людей, пострадавших от природных бедствий или техногенных аварий, для детей, оставшихся без попечения родителей, и из детских домов, а также приютов для животных. Передать гуманитарную помощь в пункт сбора помощи сможет любой желающий.

Позже Piter.tv опубликует сюжет с открытия "Добростудии".

Текст: Мария Ильина для Piter.tv

Фото: Анастасия Сиротина для Piter.tv