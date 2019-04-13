Ледовое шоу на катке у Планетария №1

Ледовое шоу под открытым небом посвятили старту проекта "Последний герой. Зрители против звезд".

Фигуристки из Спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках впервые исполнят номер, поставленный специально для шоу. После двукратная чемпионка России по синхронному фигурному катанию на коньках Илона Саунина зажжет факел в поддержку петербургской участницы проекта Владлены Веселовой.

Также в программе: тематические конкурсы с возможностью выиграть призы от телеканала ТВ-3. Вокруг катка будет организовано место для зрителей – посмотреть ледовое шоу и торжественное зажжение факела сможет любой желающий, для этого не обязательно выходить на лед. Чтобы принять участие в конкурсах от телеканала ТВ-3 на катке необходимо приобрести входной билет на сеанс катания с 16.00 до 18.00.

Шоу "Последний герой. Зрители против звезд" с ведущей Яной Трояновой стартует на ТВ-3 8 февраля. Команде знаменитостей, в которую вошли актрисы Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо, а также Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч будут противостоять восемь телезрителей, отобранных по итогам всероссийского кастинга. Первый выпуск нового сезона шоу "Последний герой. Зрители против звёзд" смотрите уже 8 февраля в 19.00 на ТВ-3.



Место: каток у Планетария №1 (Набережная Обводного канала, 74Ц)

Начало: 8 февраля в 16:30



Фото: Планетарий 1