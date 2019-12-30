Команду зрителей отбирали с помощью всероссийского кастинга из более чем 4000 претендентов.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Петербурженка примет участие в новом сезоне шоу "Последний герой". Об этом Piter.TV сообщили организаторы шоу.

Как оказалось, участником нового сезона передачи станет Владлена Веселова. Известно, что у петербурженки есть 17-летний сын и бизнес, который ей достался в наследство от одного из мужей. Владлена отметила, что её не очень пугают букашки и тараканы, с которыми она столкнется во время испытаний.

"Для меня "Последний герой" неразрывно связан с легендарной личностью Сергея Бодрова, который был ведущим первого сезона. Все, что он делал, получалось у него на миллиард баллов! Я просто узнала о кастинге и решила попробовать свои силы: абсолютно спонтанное решение, женское "потому что"!", —скзаано в сообщении.

Известно, что команду отбирали с помощью всероссийского кастинга из более чем 4000 претендентов.

Сезон стартует 8 февраля.

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Фото:предоставлено организаторами