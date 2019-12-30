Piter.TV узнал, как Манеж меняет взгляды петербуржцев на уличное искусство

Уличные выставки Манежа на Исаакиевской площади вызывают неоднозначную реакцию горожан. Piter.TV узнал, как правильно вписывать современное искусство в городскую классическую среду, и насколько готов к этому Петербург.

Манеж меняет представление Петербурга об уличном искусстве. Так, последняя выставка "Прогулки внутри себя" на пешеходной части Конногвардейского бульвара, по задумке создателя архитектора Владимира Гофмана, провоцирует зрителей на рефлексию.



В выставочном центре согласны, что авангард особенно контрастирует на фоне "классического" Петербурга. Замдиректора по развитию Манежа Анна Ялова отмечает, что тут, помимо организационных трудностей, перед ними встала моральная дилемма.

Нам было не трудно, нам было скорее страшно. Но как только мы преодолели свой собственный страх, некую ответственность за классическую архитектуру, мы поняли, что город готов к нововведениям. Жители с большим интересом смотрят на то, что мы им представляем. Анна Ялова, заместитель директора по развитию ЦВЗ "Манеж"

Скульптуры на улице — международный тренд, реализованный в проекте Манежа "Музейная линия". Предыдущие проекты — "минималистичные" лошади из труб или, например, "глазастая елка", всегда вызывали неоднозначную реакцию петербуржцев, однако в пространстве отмечают, что основная цель — не провокация, а развитие культурного сознания и общественного пространства города.

Мы вообще не ставим себе целью что-либо побороть. Мы показываем новое не в противовес старому, а в дополнение. Наша цель — показать, что искусство может быть разным, не плохим, хорошим, старым, новым, а разным: интересным, необычным, с новыми смыслами. Анна Ялова, заместитель директора по развитию ЦВЗ "Манеж"

В планах Манежа продолжать культурную экспансию. Уже этим летом Петербург увидит как минимум две новых выставки современных скульптур, размещенных под открытым небом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге открылся долгожданный музей-квартира Иосифа Бродского.

Фото: Piter TV, Центральный выставочный зал "Манеж"