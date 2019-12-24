Какая зима — такая и елка. "Глазастое" дерево у Манежа испугало петербуржцев

Елка израильского художника Игоря Ревелиса привлекла внимание жителей и туристов, но не все справились со своими эмоциями.

Инсталляция "Ты меня видишь" украшена фотоголограммами глаз петербуржцев-добровольцев. Елка появилась на Манежной площади несколько дней назад и сразу возбудил споры.



Оптический эффект выражает идею художника: наблюдающий превращается в наблюдаемого. Увидеть необычную елку собственными глазами можно до 20 января.



Однако не все прониклись духом постмодернизма автора: в соцсетях арт-объект вызвал скорее страх и недоумение.





Ранее появилось видео, как выглядит необычная елка вечером.



Манеж не в первый раз шокирует публику необычными инстялляциями: в начале декабря у здания появились лошади из труб.



Фото и видео: Piter.TV