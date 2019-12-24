Какая зима — такая и елка. "Глазастое" дерево у Манежа испугало петербуржцев

Инсталляция "Ты меня видишь" украшена фотоголограммами глаз петербуржцев-добровольцев. Елка появилась на Манежной площади несколько дней назад и сразу возбудил споры.
Оптический эффект выражает идею художника: наблюдающий превращается в наблюдаемого. Увидеть необычную елку собственными глазами можно до 20 января.
Однако не все прониклись духом постмодернизма автора: в соцсетях арт-объект вызвал скорее страх и недоумение.
Ранее появилось видео, как выглядит необычная елка вечером.
Манеж не в первый раз шокирует публику необычными инстялляциями: в начале декабря у здания появились лошади из труб.
Фото и видео: Piter.TV
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