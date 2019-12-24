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Какая зима — такая и елка. "Глазастое" дерево у Манежа испугало петербуржцев

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Елка израильского художника Игоря Ревелиса привлекла внимание жителей и туристов, но не все справились со своими эмоциями.

Инсталляция "Ты меня видишь" украшена фотоголограммами глаз петербуржцев-добровольцев. Елка появилась на Манежной площади несколько дней назад и сразу возбудил споры.

Оптический эффект выражает идею художника: наблюдающий превращается в наблюдаемого. Увидеть необычную елку собственными глазами можно до 20 января.

Однако не все прониклись духом постмодернизма автора: в соцсетях арт-объект вызвал скорее страх и недоумение. 



Ранее появилось видео, как выглядит необычная елка вечером

Манеж не в первый раз шокирует публику необычными инстялляциями: в начале декабря у здания появились лошади из труб. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: арт объект спб, елка, зима, манеж, манежная площадь
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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