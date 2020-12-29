Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена

Также на церемонии выступят Дженнифер Лопес, Джон Ледженд, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Том Хэнкс.

Американская певица Леди Гага исполнила национальный гимн США на инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Трансляция с Капитолия началась в 20:00 по московскому времени. Также на церемонии выступят Дженнифер Лопес, Джон Ледженд, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Том Хэнкс.

Отметим, что Леди Гага неоднократно выражала поддержку кандидату от Демократической партии на выборах.

Ранее стало известно, что Верховный суд США эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Видео: NBC News