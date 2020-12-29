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Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена

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Также на церемонии выступят Дженнифер Лопес, Джон Ледженд, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Том Хэнкс.

Американская певица Леди Гага исполнила национальный гимн США на инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Трансляция с Капитолия началась в 20:00 по московскому времени. Также на церемонии выступят Дженнифер Лопес, Джон Ледженд, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Том Хэнкс.

Отметим, что Леди Гага неоднократно выражала поддержку кандидату от Демократической партии на выборах. 

Ранее стало известно, что Верховный суд США эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Видео: NBC News

Теги: гимн сша, джо байден, леди гага, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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