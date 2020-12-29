Верховный суд США эвакуировали из-за угрозы взрыва

Верховный суд США в Вашингтоне эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает журналист телеканала NBC Марк Сегрейвс в своем Twitter-аккаунте.
П0ормация об угрозе поступила за два часа до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Ранее в СМИ была информация о возможных беспорядках в городе. На месте было усилено присутствие Национальной гвардии.
Отметим, что для охраны Вашингтона на время торжеств было направлено 25 тысяч бойцов спецслужб.
Ранее стало известно, что Байден прибыл в Капитолий для проведения инаугурации.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все