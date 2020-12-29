Он готовится принести присягу на верность американской Конституции.

Избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий для проведения инаугурации.

Вместе с демократом в Вашингтон приехалае его супруга, Джилл Байден. Он готовится принести присягу на верность американской Конституции.

Перед ним на церемонии принесет присягу новый вице-президент США, Камала Харрис. Затем аналогичную процедуру пройдет Байден, после чего он выступит с программной речью.

Ранее стало известно, что Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена.

Видео: NBC News