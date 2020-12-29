Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Трампы полетели в город Палм-Бич во Флориде.

Уходящий президент США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена. Трамп направился в штат Флорида вместе с первой леди Меланьей.

Чета Трампов полетела в город Палм-Бич во Флориде. Именно там республиканец проведет прощальную церемонию на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее мы писали, что действующий президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании 73 человек. Среди них - бывший советник американского лидера Стивен Бэннон. Список опубликован на сайте Белого дома.