  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ле Пен выступила за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве оружия
Сегодня, 11:44
92
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Ле Пен выступила за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве оружия

0 0

У Парижа и Берлина разные подходы к экспорту технологий.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве оружия. Соответствующее заявление представительница крайне правой политической партии "Национальное объединение" сделала в эфире местного телеканала BFM. По мнению спикера, у Парижа и ФРГ фиксируются серьезные различия и подходы по экспорту оборонных технологий. При этом прерывать другие связи с Берлином женщина не намерена. Наоборот, она планирует способствовать большему распространению немецкого языка во Франции, а также расширению программ по обменам студентов.

Я намерена положить конец нашему индустриальному сотрудничеству с Германией в сфере вооружений. У нас разная политика в сфере оборонного экспорта.

Марин Ле Пен, политик 

Напомним, что Франция и Германия сотрудничают в сфере ряда оборонных технологий. Европейские ученые работают над созданием собственного истребителя пятого поколения Next Generation Fighter. Проект разрабатывается рамках международной программы FCAS.

Ле Пен обещает, что в случае ее победы конституция Франции получит приоритет над актами ЕС.

Фото и видео: YouTube / BFMTV
 

Теги: next generation fighter, военное сотрудничество, марин ле пен, президентские выборы, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии