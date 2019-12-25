У Парижа и Берлина разные подходы к экспорту технологий.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за прекращение франко-германского сотрудничества в производстве оружия. Соответствующее заявление представительница крайне правой политической партии "Национальное объединение" сделала в эфире местного телеканала BFM. По мнению спикера, у Парижа и ФРГ фиксируются серьезные различия и подходы по экспорту оборонных технологий. При этом прерывать другие связи с Берлином женщина не намерена. Наоборот, она планирует способствовать большему распространению немецкого языка во Франции, а также расширению программ по обменам студентов.

Я намерена положить конец нашему индустриальному сотрудничеству с Германией в сфере вооружений. У нас разная политика в сфере оборонного экспорта. Марин Ле Пен, политик

Напомним, что Франция и Германия сотрудничают в сфере ряда оборонных технологий. Европейские ученые работают над созданием собственного истребителя пятого поколения Next Generation Fighter. Проект разрабатывается рамках международной программы FCAS.

Ле Пен обещает, что в случае ее победы конституция Франции получит приоритет над актами ЕС.

Фото и видео: YouTube / BFMTV

