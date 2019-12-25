Ле Пен обещает, что в случае ее победы конституция Франции получит приоритет над актами ЕС

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещает, что в случае ее победы Франция получит приоритет над Евросоюзом. Соответствующее заявление представитель крайне правой политической партии "Национальное объединение" сделала в эфире местного телеканала BFM. Лидер движения намерена провести в стране референдум о пересмотре конституции, в которой потребует закрепить приоритет Основного закона государства над правовыми международными актами ЕС.
Французская конституция должна быть выше европейских актов. Народ Франции является суверенным. Я всегда буду уважать выбор французов.
Марин Ле Пен, политик
Ле Пен подчеркнула, что не говорит о выходе Франции из состава ЕС. Она напомнила, что подобные правила, которые предлагает политик, уже сейчас действуют в Германии.
Ле Пен: Зеленский просит больше того, что страны Запада в состоянии ему дать.
Фото и видео: YouTube / BFMTV
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