Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен от движения "Национальное объединение" пообещала народную альтернативу в противовес олигархии в случае избрания на высший государственный пост. Соответствующее заявление политик сделала в рамках своего митинга. Мероприятие является для нее последним перед голосованием в рамках второго этапа. Оппонентка Макрона призвала сограждан обратить внимание на внутреннюю политику страны и повседневные заботы. Политик пообещала поднять уровень покупательской способности французов.
Выбор простой: глобалистическое видение Макрона, который защищает постнациональную концепцию,...или наше национальное видение, братское, объединенное вокруг государства, благосклонного ко всем французам.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции
Ле Пен пообещала избирателям стать "президентом покупательской способности" французов. Она рассчитывает обеспечить уважение и безопасность населения "на всех этапах жизни".
Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом.
Фото и видео: YouTube / Marine Le Pen
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