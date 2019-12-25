Ле Пен пообещала народную альтернативу Франции в противовес олигархии

Кандидат в президенты Франции призвала заниматься в большей степени внутренней политикой, а не "глобалистическим видением".

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен от движения "Национальное объединение" пообещала народную альтернативу в противовес олигархии в случае избрания на высший государственный пост. Соответствующее заявление политик сделала в рамках своего митинга. Мероприятие является для нее последним перед голосованием в рамках второго этапа. Оппонентка Макрона призвала сограждан обратить внимание на внутреннюю политику страны и повседневные заботы. Политик пообещала поднять уровень покупательской способности французов.

Выбор простой: глобалистическое видение Макрона, который защищает постнациональную концепцию,...или наше национальное видение, братское, объединенное вокруг государства, благосклонного ко всем французам. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Ле Пен пообещала избирателям стать "президентом покупательской способности" французов. Она рассчитывает обеспечить уважение и безопасность населения "на всех этапах жизни".

Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом.

Фото и видео: YouTube / Marine Le Pen